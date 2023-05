Sei Sorelle su Rai 1 dall’8 maggio 2023 | trama | cast e anticipazioni nuovi episodi

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ci siamo, poche ore ed ecco che Sei, la serie spagnola che ha fatto compagnia ai telespettatori per tutta la scorsa estate tornerà, finalmente, a fare capolino su Rai 1! Tanti gli interrogativi a riguardo: quando prenderà il via la serie, come sarà composto iled ancora, cosa ci si dovrà aspettare dalla? Ecco qualche piccola anticipazione! Quando finisce Il Patriarca con Claudio Amendola? Data eultima puntata Il ritorno della fiction Seisu Rai 1 da oggi pomeriggio Il ritorno nel primo pomeriggio dell‘amata fiction Rai è previsto proprio per oggi, lunedì 8! Ancora una volta, dunque, gli affezionati telespettatori potranno seguire le vicissitudini delle ragazze della famiglia Silva e i colpi di scena, che li terranno con il fiato ...

Sei Sorelle, le trame dall’8 al 12 maggio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Le sorelle Silva tornano ad occupare il day time di Rai Uno dal lunedì al venerdì con nuove vicende. Scopriamo cosa succederà nelle puntate di questa settimana.Con: Celia Freijeiro, María Castro, Mariona Tena, Marta Larralde, Candela Serrat, Carla Díaz, Álex Adrover, Álex Gadea, Fernando Andina, Nuncy Valcárcel, Joaquín Climent, Ricard Sales, Pep Antón Muñoz ...