Sedicenne rapita e violentata a Latina | preso il ricercato

(Di lunedì 8 maggio 2023) : trovato in una fabbrica abbandonata l’uomo sospettato di aver violentato una 16enne. Dopo tre giorni di caccia, la Squadra Mobile dilo ha trovato che dormiva nello stabile, presso Sermoneta, in un’altra fabbrica abbandonata. Si è conclusa così, domenica 7 maggio, la fuga del romeno, gravemente indiziato della violenza sessuale avvenuta nella serata del 3 maggio scorso aScalo. Nel curriculum un elenco di precedenti per rapina, furto e maltrattamenti nei confronti di donne negli ultimi dieci anni. L'articolo proviene da Italia Sera.