Secondo voi Spalletti dovrebbe lasciare il Napoli?

... Una cosa tipo "Questo è il miglior TV che si possa fare con FireTV OS e anon resta altro che ... Si è parlato di metaverso, e c'è una grande azienda che,le indiscrezioni, starebbe per ...... che in due parole riassumerei con:mi prendete in giro perché mi seguono le casalinghe. Lei ...Clerici disse in un'intervista che alcuni cantanti non parteciparono al suo Sanremo perché...Cosa faranno,, alturno Ecco, appunto: riproporranno la collaudata macchina da sconfitte giallorossa. Che poi nasconderanno in garage per le europee del prossimo anno e ...

Hines, per il portafoglio in Italia l’obiettivo è fissato a 10 miliardi Il Sole 24 ORE

Secondo posto alle spalle del compagno di squadra dopo essere partito dalla pole. Realisticamente oggi era il massimo ottenibile Sergio Perez, specie quando dall’altra parte hai un Max Verstappen capa ...L'ultimo colpo di scena della Porsche Carrera Cup Italia a Misano arriva a qualche ora dal termine di gara 2. E cambia poco a livello di classifica assoluta, ma cambia molto in Michelin Cup, dove è ri ...