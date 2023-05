Se non conosci questi ‘trucchi’ per farti spendere di più non riuscirai mai a risparmiare sulla spesa

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 8 maggio 2023) Quando vai a fare lafai attenzione a queste cose: lo fanno di proposito perdi più: fatti furba! È più di un anno orma che il nostro paese si trova a vivere una situazione davvero critica. I forti rincari dovuti principalmente all’incessante guerra in Ucraina, ha portato i prezzi alle stelle. Generi alimentari, consumi energetici, carburante e tutti quei beni di prima necessità hanno toccato dei picchi davvero impressionanti. Scopri cosa ti fadi più al supermercato (llovetrading.it)Un momento piuttosto duro, che ha portato tantissime famiglie a cambiare le proprie abitudini sia in casa che fuori. A partire dall’uso degli elettrodomestici, fino a rinunciare a quelle piccolo svago, sono le misure adottate per evitare di arrivare a metà mese senza avere più un centesimo in tasca. Ma la ...