Se il reato è lieve Migranti e permesso di soggiorno | arriva la sentenza

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un tema, quello dell'immigrazione, da anni al centro del dibattito politico. Un governo che sta cercando, tra mille difficoltà e nell'indifferenza dell'Unione Europea, di cambiare leggi e norme che vanno ad intaccare, in modo indiretto, anche la sicurezza dei cittadini. Unache apre uno scenario nuovo, che andrà saputo analizzare con attenzione. Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo deldiper motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti dientità. La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il. Una decisione di notevole importanza, quella stabilita dalla Corte Costituzionale con una(relatrice Maria Rosaria ...

