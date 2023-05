Scuola | Valditara “Per fine anno prime misure piano semplificazione”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ildi sburocratizzazione enella“è destinato a rendere più semplice la vita alle famiglie e al personale. Unmolto ambizioso, in 20 punti che nasce da un confronto co le parti sociali, gli operatori e che utilizza anche l'intelligenza artificiale”. Così il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe, nel corso della terza puntata della video-rubrica ‘Il ministro rispondè. “Intendiamo concepire un'uica piattaforma per mettere a disposizione degli studenti e delle famiglie tutta una serie di servizi grazie a cui potrper esempio consultare informazioni e dati necessari per scegliere in modo consapevole il percorso scolastico e post scolastico degli studenti”, ha spiegato. ...