Scudetto Napoli | Sorrentino | questa festa è una grande bellezza

(Di lunedì 8 maggio 2023) "Ieri con la Fiorentina ero a bordo campo ed è stato dieci volte più bello, è stato emozionante vedere il calcio vero da vicino e sentire i cori come un giorno all'improvviso, è impressionante la ...

La sera di Milan -è stato un indizio per lo". Parole e musica targate Paolo Sorrentino regista e tifoso delPaolo Sorrentino in collegamento con Supertele su Dazn. "La grande ...La festaprosegue al Maradona dove gli azzurri regolano anche una Fiorentina più reattiva ... Il portiere delsventa dopo ancora su Jovic, sfuggito a Ostigard. Con il passare dei minuti ...... offrivano anche più soldi, ma io dicevo di lasciarmi stare, che volevo". Il ricordo più bello: "Il gol in Champions League è stato il mio sogno, ma poi è arrivato loe le vittorie di ...

La Festa Scudetto del Napoli, il film completo della Lega di A (VIDEO) AreaNapoli.it

Khvicha Kvaratskhelia è stato senza dubbio uno degli uomini copertina del Napoli e uno dei grandi trascinatori nella cavalcata Scudetto ..."Ieri con la Fiorentina ero a bordo campo ed è stato dieci volte più bello, è stato emozionante vedere il calcio vero da vicino e sentire i cori come un giorno all'improvviso, è impressionante la velo ...