Scudetto Napoli | Ferlaino | ' Spalletti e Giuntoli restino'

- Non si ferma la festa dei tifosi deldopo la conquista dello. La città si è riempita dei colori azzurri, tra bandiere, striscioni, fumogeni e cori. Alcuni tifosi hanno trovato modi più particolari per festeggiare il ...È lodi. Se vince il campionato la Juventus, c'è un pomeriggio di festa a Piazza San Carlo e basta., invece, ora è piena di turisti perché tutti vogliono partecipare a questa ...Nel calendario dal sapore giubilare che segna le tappe per la celebrazione del terzo, la ... almeno diecimila persone che non sono riuscite a trovare il biglietto per- Fiorentina. E la ...

"Le partite le ho viste in televisione, ma poi sono sceso in strada e ho visto Napoli piena di felicita'. È la festa dello scudetto, ma ...Un gesto che sintetizza cosa sono realmente Napoli e i napoletani. Prima della partita contro la Fiorentina, che è coincisa con la festa scudetto degli azzurri, un tifoso, per ingannare l’attesa, ha ...