Scudetto Napoli | domani flash mob dei parlamentari tifosi

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 08 mag. - (Adnkronos) - Idelsono pronti a ringraziare la squadra allenata da Spalletti per la conquista del terzonella storia del club., alle ore 15.00 in piazza Montecitorio, ci sarà unmob organizzato dal ClubParlamento per festeggiare la vittoria a 33 anni dall'ultimo trionfo targato Diego Armando Maradona.

Tifosissimo del, ha provato per La Gazzetta dello Sport a proporre similitudini tra gli eroi delloe i suoi personaggi letterari, con ...Qualcuno l'ha interpretato come un cerchio che si chiude. Dall'amarezza per losfumato alla gioia per quello conquistato cinque anni dopo . Il protagonista è sempre lui, il Cholito, Giovanni Simeone, e un numero, il tre, che ritorna, stavolta dal significato ...I parlamentari tifosi delsono pronti a ringraziare la squadra allenata da Spalletti per la conquista del terzonella storia del club. Domani, alle ore 15.00 in piazza Montecitorio, ci sarà un flash mob ...

I tifosi del Napoli e lo Scudetto al contrario: ha un significato nascosto Corriere dello Sport

Il Cholito sta vivendo grandi emozioni in questi giorni che hanno certificato la vittoria dello Scudetto. Giovanni Simeone ha ribadito il suo amore per i colori azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...Francesco Siviero, con Luciano Spalletti allo Spezia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per ...