Scudetto Napoli | domani flash mob dei parlamentari tifosi

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) – Idelsono pronti a ringraziare la squadra allenata da Spalletti per la conquista del terzonella storia del club., alle ore 15.00 in piazza Montecitorio, ci sarà unmob organizzato dal ClubParlamento per festeggiare la vittoria a 33 anni dall’ultimo trionfo targato Diego Armando Maradona. L'articolo proviene da Italia Sera.

Nelle scorse ore, Chiné, procuratore Figc ha aperto un'inchiesta: ascoltato l'assistente De Meo contro Rocchi, Orsato e ValeriNel giorno della festadelal 'Maradona', mentre a Bergamo andavano in scena gli insulti razzisti contro Dusan Vlahovic, negli uffici della Procura della Figc, il guardalinee Pasquale De Meo veniva ascoltato ...Giovanni Simeone, attaccante del, dopo la festa di ieri è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss. 'Loè un qualcosa che finché non arriva non te l'aspetti, gli ultimi minuti di Udine sono stati uniti. Le urla, la gioia, le esultanze. Siamo tutti felici, sia chi ha giocato di più ...Poi sullo: " Resto primo tifoso del, oltre che della città. Sono stato il sindaco più longevo del Comune e sono stato il primo a pensare chepotesse tornare in vetta nello ...

«Nel calcio e nello sport in generale bisogna prendere sconfitte e vittorie con una certa filosofia, certo sono segnali incoraggianti, non è una tendenza ...Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, dopo la vittoria contro la Fiorentina e la festa Scudetto: "Lo Scudetto è un qualcosa che finché non arri ...