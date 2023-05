Scontri Dacia Arena | il presidente della Romana Monfalcone tra gli arrestati

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiC’è anche Francesco Seibessi, ilasd, squadra di Prima categoria, tra le cinque persone arrestate dalla Polizia nell’ ambito dell’inchiesta sugliavvenuti al terminepartita Udinese-Napoli. Lo riportano i quotidiani locali del Gruppo Gedi sottolineando che la società sportiva ha preso le distanze dal suoe che Seibessi è agli arresti domiciliari. Venerdì scorso laha festeggiato i 70 anni di attività e oggi, per bocca del direttore sportivo, Gianluca Solidoro, definisce quelli di Seibessi – ripreso da video e foto durante l’invasione di campo dei tifosi udinesi contro i napoletani – gesti che “non possono considerarsi in alcuna ...

