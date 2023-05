Scienza | ricercatori “rianimano” batteri risalenti all’età della pietra

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ricostruire i genomici di agenti patogeni precedentemente sconosciutial Pleistocene. Questo l’obiettivo a cui e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology, del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology e dell’Universita’ di Harvard. Il team ha esaminato il tartaro nei denti di 12 uomini di Neanderthal vissuti tra 102 e 40 mila anni fa, 34 umani vissuti tra 20 mila e 150 anni fa e 18 individui moderni. Il tartaro, in effetti, si fossilizza abitualmente durante il corso dell’esistenza, trasformando la placca dentale in un cimitero dimineralizzati. Ihanno ricostruito numerose specieche orali e sviluppato una piattaforma ...