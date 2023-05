Schlein addio | A disagio su diversi temi | Cottarelli molla il Pd

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 maggio 2023) «Caro Direttore, nei prossimi giorni presenterò le mie dimissioni dal Senato». Con una lettera a «Repubblica» Carloannuncia di lasciare il Pd e Palazzo Madama per accettare un incarico, a titolo gratuito, all'Università Cattolica di Milano. Nella lettera spiega che nel nuovo Pd a guidasi trova «asu» dal termovalorizzatore all'utero in affitto passando per il nucleare. «A livello più specifico, di recente ci sono staticasi in cui non ho condiviso le posizioni prese dal Pd, per esempio su aspetti del Jobs Act, sull'aumento delle accise sui carburanti, sul freno al Superbonus e sul compenso aggiuntivo per insegnanti che vivono in aree dove il costo della vita è alto, come suggerito da Valditara» ha spiegato l'economista. Viste le ...