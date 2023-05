(Di lunedì 8 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2023 Oltrepersone attendono Elly, in provincia di Caserta, per un evento elettorale legato alle amministrative. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ma prima laha una promessa da mantenere: andrà a Castellammare di Stabia ad incontrare i ... Sono alleati alle comunali a Torre del Greco, Scafati ema oggi faranno giri separati.Un evento unico, molto atteso a. Nello stesso giorno ma in serata, alle 20.30, arriverà anche la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly, sempre a sostengo di Lina ...Stessa scena si ripeterà a, in provincia di Caserta:sarà alle 20 e 30. Qualche ora prima, alle 14 e 30, sosterà per un incontro elettorale il leader del Movimento. Ed infine a ...

Schlein a Marcianise, la accolgono in mille - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Se non si evitano, di sicuro non si incrociano. Impresa non impossibile in un tour elettorale che li ha portati oggi su e giù per la Campania, anche negli stessi comuni e perfino nella stessa location ...Elezioni a Torre del Greco, la segretaria dei dem e il leader dei pentastellati sono stati in Campania per tour elettorali.