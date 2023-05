Schianto in autostrada | uomo muore sbalzato dal finestrino Anche feriti gravi e traffico paralizzato

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Terribile incidente stradale sull’A1 Milano – Napoli, nel tratto tra Modena sud e Modena nord. Uno scontro, avvenuto in direzione Milano all’altezza della frazione modenese di Cognento, che ha visto coinvolti due mezzii, un furgone e un mezzo pesante. L’impatto è stato particolarmente violento. Secondo quanto riportano i quotidiani locale, il furgone ha perso il controllo e si è fermato al centro della carreggiata dopo aver sbattutocontro il guard-rail centrale. Per una delle tre persone a bordo del furgone, undi origini pugliesi, non c’è stato nulla da fare. È statoall’esterno del messo ed è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti gli operatori del 118, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade ...