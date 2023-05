Scherma | quante medaglie per l’Italia | bene Di Veroli | Vismara e Fiamingo nella spada | argento per i fiorettisti

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dolce risveglio per laazzurra, che si gode ben quattroin tre gare di Qualifica Olimpica arrivatenotte. A Cali (Colombia), sede del Grand Prix di, Davide Diha conquistato la prima medaglia stagionale a livello individuale, arrendendosi solamente al ceco Beran e centrando un ottimo. Medaglia di bronzo invece sia per Federicoche per Rossella. Quest’ultima, terzaprova femminile, sul suo cammino ha sconfitto anche la connazionale Nicol Foietta, capace di centrare un buon ottavo posto per la soddisfazione del CT Dario Chiadò. Infine, ad Acapulco (Messico) la squadra azzurra dei, guidata dal CT Stefano Cerioni w composta da Tommaso Marini, ...