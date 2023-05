Scherma azzurra da applausi! Tra Cali e Acapulco piovono medaglie

Che notte per laitaliana! Gli azzurri, nel Grand Prix di spada a Cali, hanno strappato quattro medaglie in ... Splendido anche il secondo posto della squadradei fiorettisti (composta da ...in evidenza nel Trofeo PSA Italy grazie al successo di Giada Galetti (2185),agli Europei Cadetti con il ClubVoltri. Applausi per Elena Ferrari (Fratellanza Savonese " 1670), ...Francesca Palumbo è stata la migliore italiana nella prova individuale di fioretto femminile a Plovdiv (Bulgaria), evento valevole per la Coppa del Mondo 2023 di. L'si è fermata a un passo dai quarti di finale, così come le compagne di squadra Martina Batini e Olga Rachele Calissi, che alla fine si sono classificate rispettivamente al 12° e 15° ...

NOTTE SPECIALE DA 4 MEDAGLIE PER LA SCHERMA AZZURRA ... Federazione Italiana Scherma

È mancata solo la vittoria a suggellare un eccellente fine settimana per la scherma azzurra. Fioretto e spada cominciavano il loro cammino di qualificazione olimpica sia al femminile sia al maschile, ...ROMA (ITALPRESS) - E' stata una notte speciale per la scherma azzurra, capace di conquistare la bellezza di quattro medaglie in tre gare di qualifica olimp ...