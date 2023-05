(Di lunedì 8 maggio 2023) Ilsarà il prossimo avversarioin Serie A, sabato alle 20.45 al Meazza. Nell’ultimo posticipo della trentaquattresima giornata, i neroverdi pareggiano 1-1 colche evita il KO grazie a una prodezza di. SUPER GOL – Il derby emiliano frafinisce in parità, 1-1. Succede tutto nel primo tempo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, coi padroni di casa a battere il primo colpo. Lo fa Domenico Berardi, che al quarto d’ora entra in area da destra e col piede meno preferito fulmina Lukasz Skorupski sul suo palo. Al 39? Matheus Henrique ha la palla del 2-0, ma calcia debole da ottima posizione e Skorupski stavolta para facilmente. Dal possibile raddoppio si va al pari delin tre minuti, con un capolavoro di Nicolas ...

Sassuolo fermato prima dell’Inter: eurogol Dominguez per il Bologna Inter-News.it

Di seguito le ultime dai campi su Sassuolo-Bologna, raccolte dagli inviati di TMW: Sassuolo-Bologna - Lunedì 8 maggio, ore 20.45, Mapei Stadium .Ultima gara della trentaquattresima giornata di Serie A, Sassuolo-Bologna verrà seguita in tempo reale ...