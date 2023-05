Sassuolo e Bologna non si fanno male | 1-1 al Mapei Stadium

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Si chiude con l’1-1 trala 34ma giornata di Serie A. I rossoblù, passati in svantaggio, mantengono così due punti di vantaggio sulla squadra di Alessio Dionisi. Dopo un buon avvio degli ospiti, sono i neroverdi a prendere in mano le operazioni: Defrel viene anticipato in area, poi al quarto d’ora Berardi finalizza un contropiede non lasciando scampo a Skorupski. Ilaccusa il colpo e fatica a reagire, ma anche ilnon affonda. Al 38? Matheus Henrique, liberato al centro dell’area, conclude debolmente. Subito dopo, Dominguez trova una traiettoria che dal limite non lascia scampo a Consigli. La ripresa si pare con il tentativo di Cambiaso che si perde sul fondo, poi Dominguez raccoglie una respinta della retroguardia di casa, ma non inquadra lo specchio. Si rivede in campo anche ...