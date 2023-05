Sassuolo | Dionisi | «Pareggio giusto | Berardi nella ripresa…»

Commenta per primo- Bologna 1 - 1 Consigli 6: vola sul tiro all'incrocio di Dominguez, ma non ci arriva. ...6,5: un mezzo voto in più di Thiago Motta, perché almeno non spreca un tempo ...... Udinese, Torino e Monza, mentre ilresta a due lunghezze di distanza. La volata proseguirà nelle ultime quattro giornate. Meditava vendetta,, che non aveva digerito il ko per 3 - 0 ...- BOLOGNA 1 - 1 (1 - 1)(4 - 3 - 3): Consigli, Toljan, Ferrari, Erlic, Rogerio, ... All.:. Bologna (4 - 3 - 3): Skorupski, Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso, Ferguson (40 st ...

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio interno con il Bologna: "Oggi è un peccato, abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo. Partita equilibrata, m ...Finisce 1-1 il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium. Domenico Berardi e Nico Dominguez firmano un pareggio che porta le due squadre rispettivamente al 13º e al 10º posto. È comunque ...