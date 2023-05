Sassuolo-Bologna oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Questa sera, alle ore 20.45,si sfidano al Mapei Stadium in un derby della via Emilia da giocare senza pressioni. La classifica diA sorride sia alla squadra di Thiago Motta che a quella di Alessio Dionisi, anche se i neroverdi vorranno cercare di vendicare il 3-0 subito all’andata al Dall’Ara, quando Aebischer, Arnautovic e Ferguson regalarono la vittoria ai rossoblù. La partita, sempre molto sentita, sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e insu DAZN. Ilarriva all’appuntamento dopo la vittoria sull’Empoli ottenuta con due gol nei minuti finali e la sconfitta sul campo della Lazio. Un 2-0, quello firmato da Felipe Anderson e Basic all’Olimpico, che ha visto gli uomini di Dionisi rimanere in partita fino al 90?. Il, invece, ha ...