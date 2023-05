Sassuolo-Bologna lunedì 8 maggio 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Bajrami.(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; ...Commenta per primo Ultimo appuntamento della 34ª giornata di Serie A , alle 20.45si affrontano al Mapei Stadium in un derby emiliano importante per la corsa all'ottavo posto. Due punti separano le squadre di Dionisi (43) e Motta (45) e a 46 punti c'è il ...Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la 35esima giornata di Serie ...

La 34ª giornata di Serie A si conclude oggi, con Empoli-Salernitana e Udinese-Sampdoria alle 18:30 e Sassuolo-Bologna alle 20:45. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali di Dionisi e Motta. SASSUOL ...Serie A 2022/2023, 34a giornata. Le ultime notizie sulla partita Sassuolo-Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.