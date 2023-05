Sassuolo-Bologna 1-1 | i top&flop | Berardi e Dominguez sugli scudi | Henrique in ombra | Orsolini spento

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non si fanno malenel Monday Night che chiude il 34mo turno di Serie A, lasciando invariato il divario in classifica che vede i rossoblù avere due lunghezze di vantaggio sulla squadra di Alessio Dionisi. I MIGLIORI In un match abbastanza bloccato, i migliori risultato essere anche i due marcatori. Domenicoè il più ispirato tra i padroni di casa: oltre alla rete con la quale ha aperto il match,ha costantemente tenuto in apprensione la retroguardia avversaria. Nicolas, oltre ad andare a segno, ha dominato il centrocampo al Mapei Stadium risultando efficace in entrambe le fasi di gioco. Il gol dell’1-1 è il premio per una prestazione maiuscola dell’argentino. I PEGGIORI Una mediana dove invece ha faticato Matheus. Il brasiliano ...

Commenta per primo1 - 1 Consigli 6: vola sul tiro all'incrocio di Dominguez, ma non ci arriva. Nella ripresa è vigile quando ci prova Arnautovic. Toljan 6,5: prestazione difensiva notevole su Barrow, ...Commenta per primo Domenico Berardi , a segno in, ha parlato a Dazn al termine del match: 'Questo è sempre un derby, all'andata ci hanno dato la paga avendo perso 3 - 0, mentre oggi siamo andati in vantaggio e stavamo gestendo ...Proprio come a Empoli l'inizio gara è fatale al: Berardi porta in vantaggio ilal quarto d'ora i padroni di casa, con un destro ravvicinato sotto la traversa. E la reazione del ...

Finisce 1-1 il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna al Mapei Stadium. Domenico Berardi e Nico Dominguez firmano un pareggio che porta le due squadre rispettivamente al 13º e al 10º posto. È comunque ...Ai microfoni di Dazn Alessio Dionisi ha commentato Sassuolo-Bologna, gara conclusasi in parità. I neroverdi salgono a 44 punti in classifica a quattro gare dal termine del campionato. Il tecnico ...