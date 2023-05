Sassuolo - Bologna 1 - 1 | Dominguez risponde a Berardi

Commenta per primo1 - 1 Skorupski 5,5: sul suo palo, ok, ma quella di Berardi è una vera bomba. Posch 5,5: tira un sospiro di sollievo quando legge sulla distinta Bajarmi al posto di Laurienté, ma l'...REGGIO EMILIA - Finisce 1 - 1 il derby emiliano tra, posticipo della 34esima giornata di campionato. Grazie a questo pareggio ilaggancia a quota 46 Fiorentina, Udinese, Monza e Torino . Ilinsegue a due lunghezze ...Un gol per parte: Berardi e Dominguez. Un punto per parte., reduci entrambe da uno stop, impattano (1 - 1) nello scontro diretto al Mapei Stadium e restano nelle zone tranquille della classifica. PRIMO TEMPO Il, con Barrow all'...

Succede tutto nel primo tempo, con Dominguez che risponde a Berardi. Poi, complice una classifica comoda per entrambe le squadre, i ritmi calano ...