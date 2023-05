Sassuolo | Berardi avvisa l’Inter | “Daremo battaglia contro chiunque”

(Di lunedì 8 maggio 2023) “Era una partita difficile, è sempre un derby: loro stanno facendo un gran campionato come il nostro. Secondo me abbiamo approcciato bene i primi quarantacinque minuti, poi siamo un po’ calati”. Così ha parlato Domenico, attaccante del, ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio per 1-1il Bologna. “E’ stata secondo me una bella partita da vedere. Ho saltato un sacco di partite per infortunio quest’anno. Abbiamo fatto un girone d’andata così e così, ma ci siamo ripresi nel ritorno: potevamo fare qualcosa in più all’andata ed è un peccato. Ora mancano quattro partite e. Ottavo posto? Ci punteremo partita dopo partita”, ha concluso. SportFace.

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio interno con il Bologna: "Oggi è un peccato, abbiamo avuto la possibilità di fare il secondo. Partita equilibrata, m ...Non si fanno male Sassuolo e Bologna nel Monday Night che chiude il 34mo turno di Serie A, lasciando invariato il divario in classifica che vede i rossoblù avere due lunghezze di vantaggio sulla squad ...