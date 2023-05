Sanremo 2023 | salgono le certificazioni | una anche per LDA

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’edizionedel Festival diè terminata da circa tre mesi ed è stata un grande successo di share. Ora sul carro dei vincitori è salitoLDA che ha conquistato il disco d’oro. Se l’anno scorso i singoli sanremesi hanno conquistato in tutto 35 dischi di platino e 5 dischi d’oro; quest’anno nella sua dodicesima settimana post, i brani hanno totalizzato 21 dischi di platino e 9 d’oro. “CENERE” di @thelazzinho è ufficialmente certificata quadruplo disco di platino per aver superato le 400.000 unità vendute. (@fimi it) — IT Parade (@itparade ) May 8,Ad oggi hanno ottenuto una certificazione 19 artisti (su 28), rimangono al momento senza: Anna Oxa, Colla Zio, Gianluca Grignani, I Cugini di Campagna, Leo Gassmann, Modà, Sethu, Shari e Will. Edizionedi ...

...sul palco della Liverpool Arena dove rappresenterà l'Italia per l' Eurovision Song Contestal ...un estratto di un minuto della sua performance su Due vit e con cui ha vinto il festival di. ...... "Quando ho condotto il festival dinel 2010 nessuno ha voluto condurlo con me e c'è stato un cantante, di cui io non dirò mai il nome, che disse 'io non ci vado perché la Clerici sa troppo ...Essere a Liverpool impedirà al vincitore didi presenziare ai David di Donatello, dove è in nomination con 'Caro amore lontanissimo', scritto da Sergio Endrigo e Riccardo Sinigallia, ...

Certificazioni FIMI settimana 18: Blanco e Mina conquistano l’oro. Altre 250.000 copie si aggiungono al bottino di Sanremo 2023 All Music Italia

Carlo Conti pronto per ritornare a condurre il Festival di Sanremo: "Se ho le idee dico di si" Il conduttore toscano nella sua lunga carriera, iniziata ...“Essere qui significa mandare un messaggio a tutta l’Europa. Credo che tutti i Paesi siano concordi, e io se posso lo urlo questo messaggio: sono contrario a qualsiasi guerra in atto in questo momento ...