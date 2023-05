Le cause dellafuga Ma per quale motivo i medici fuggono dagli ospedali italiani In parte, questo flusso in uscita è stato aggravato dallo stress causato dalla pandemia. Incidono anche i ...... e dall'altro capace di guardare al domani, al futuro con la bellissima e massiccia partecipazione di giovani professionisti della". Subito dopo si svolgerà la premiazione della competizione, ...... sotto stress ma sempre conprofessionalità." Così Nicola Baiocchi, Presidente della Commissionee Politiche Sociali della Regione Marche

Sanità, la grande fuga dei medici dagli ospedali italiani tra aggressioni, salari bassi e turni massacranti TGCOM