Sanctuary | la recensione della nuova serie Netflix | il Sumo come non lo avete mai visto

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 maggio 2023) Arriva dal Giappone uno dei migliori, più originali e inaspettati prodotti streamingstagione, un intenso show sportivo capace di muoversi tra tradizione e innovazione in un mondo brutale dove cercare fortuna e riscatto. Lo shiko è uno degli elementi essenziali del cosiddettorituale. Parallelamente allo sport agonistico, infatti, la disciplina nazionale giapponese affonda le proprie radici nella tradizione e nel rispettostessa. Tra i diversi rituali a cui attenersi, lo shiko rappresenta le fondamenta delin senso ginnico e in senso culturale. Il gesto è noto: il lottatore didetto rikishi (quando professionista) a gambe larghe e ginocchia piegate solleva in modo alternato gli arti inferiori per poi riportarli a terra con vigore, in modo che il piede colpisca il suolo ...