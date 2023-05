San Giuliano Milanese | a Rocca Brivio ha preso il via la Mostra “L' Acqua e le sue Storie” | ingresso gratuito tutti i week end di maggio

... a Rimini è stata presentata la strategia Atuss per riqualificare le banchine del porto canale a monte del ponte della resistenza e portare ail parco del mare. Il verde e il blu sono i ...... sempre a Giza; a Palermo e Favignana, per entrare nel mondo della Belle Époque e dei Leoni di Sicilia, ovvero i Florio; a Roma, per affrontare il mistero de la vita prima della vita; a......00 nei bocciodromi di Motta di Livenza, Ponte di Piave, Villorba, Dlf Cortesissima,Olimpia,...Padova, al terzo posto Antonio Bedendo eCapuzzo della Boara Polesine di Rovigo, quarti Mauro ...

San Giuliano, Pd: «Progetti e previsioni senza partecipazione». Ripresa dei circoli con i comitati VeneziaToday

SAN GINESIO - A San Ginesio tenta il secondo mandato il sindaco uscente, Giuliano Ciabocco, con l'obiettivo di portare avanti quanto già avviato negli ultimi cinque anni. Cinquantanove anni, già ..."È stato un weekend memorabile", esordisce Federico Marchetti, imprenditore e innovatore nella moda e nella sostenibilità, ripensando alla sua partecipazione all' incoronazione di re Carlo III, avvenu ...