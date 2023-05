Samsung Galaxy S23 sta per migliorare le foto ritratto

(Di lunedì 8 maggio 2023) Per i possessori diS23 è in arrivo la possibilità di avere l'ingrandimento 2x nella modalità. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

cash back fino a 300 sui: S23 Ultra a 899 e S23 8/256 a 669 792 Android 06 MagRisparmia il 40% di sconto grazie ad Amazon acquistando ilWatch5 Pro adesso che è in super offerta. Mettilo nel carrello a soli 299 euro , invece di 499 euro. Si tratta di un'occasione pazzesca da cogliere al volto senza riserve. In questo ...Il TOP di gamma più piccoloS21 , compralo al miglior prezzo da eBay a 359 euro . 4 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie Relazionate Oppo A98 Rumor Oppo Android Oppo ...

Samsung annuncia l’aggiornamento che risolverà il bug HDR su Galaxy S23 TuttoAndroid.net

Il Samsung Galaxy S23 5G si trova in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 849,00€ e in omaggio troverete il caricabatterie da muro.Approfitta del mega sconto 40% su Amazon per acquistare il nuovissimo Samsung Galaxy Watch5 Pro a un prezzo decisamente conveniente.