Sampdoria | ufficiale la retrocessione in Serie B dopo 12 anni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’ultima sconfitta contro l’Udinese ha condannato laallaB. Prima squadra retrocessa dell’anno La sconfitta per 2-0 sul campo dell’Udinese ha condannato matematicamente laallaB. L’ultimaera avvenuta nella stagione 2010/11. Per il club blucerchiato, alle prese con diversi problemi societari, è solo la quintadella sua storia. Le precedenti cadute in B risalgono al 1965/66, 1976/77, 1998/99 e al già citato 2010/11. La squadra guidata da Dejan Stankovic nella seconda parte di stagione ha ottenuto fin qui solo 17 punti, con appena 3 vittorie. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24