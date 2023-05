Sampdoria | Stankovic | 'Un giorno triste per tutti noi | ma risaliremo Futuro? Non dipende da me'

(Di lunedì 8 maggio 2023) Dejan, tecnico dellaappena retrocessa ufficialmente in Serie B, ha parlato in conferenza stampa: "C'è po...

...con lache si è chiaramente indebolita e così nelle ultime gare è stata una lunga agonia, dopo la sconfitta con la Cremonese, culminata col 5 - 0 a Firenze che aveva portatoa ...... proseguita malissimo in campo con assenza di risultati con Marco Giampaolo in panchina e proseguita con la guida tecnica di Dejan. Così ladopo oltre 10 anni saluta la massima ......12 anni ladice addio alla Serie A con 4 turni d'anticipo. I friulani salgono così all'ottavo posto agganciando Fiorentina, Torino e Monza. Si mette subito male per la squadra di. ...

Sampdoria, Stankovic peggio di Di Carlo: le stagioni da retrocessione a confronto Samp News 24

L’Empoli pone una seria ipoteca sulla salvezza aggiudicandosi per 2-1 lo scontro diretto del Castellani contro la Salernitana. Una prova ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...