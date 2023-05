Sampdoria | serata amara | perde a Udine e retrocede in B dopo 11 anni

(Di lunedì 8 maggio 2023) Amaro epilogo alla Dacia Arena per lachearitmeticamente in B. Il cuore non è bastato alla squadra ligure

Sampdoria, insolita assenza di Edoardo Garrone alla Vialli Mauro Golf Cup: ecco perché non ha presenziato l'ex patron blucerchiato ...Le probabili formazioni di Udinese-Sampdoria, match nel quale Sottil si affiderà a Beto per sfidare Gabbiadini ...