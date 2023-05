Sampdoria | protesta fino in Germania | i tifosi dell'Eintracht Braunschweig mettono lo stiscione

UDINE - Domani i frequentatori della Curva Nord Udinese 1896 non saranno allo stadio Dacia Arena in occasione della partita contro laperdopo " i fatti accaduti in Udinese - Napoli " . Lo annuncia una nota diffusa dalla stessa Curva Nord. I "frequentatori" hanno deciso di "lasciare vuoti gli spazi solitamente ...Domani i frequentatori della Curva Nord Udinese 1896 non saranno allo stadio Dacia Arena in occasione della partita contro laperdopo "i fatti accaduti in Udinese - Napoli". Lo annuncia una nota diffusa dalla stessa Curva Nord. I "frequentatori" hanno deciso di "lasciare vuoti gli spazi solitamente ...Nella giornata di domani la Curva Nord dell' Udinese non presenzierà alla Dacia Arena in della partita contro la, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, in segno didopo 'i fatti accaduti in Udinese - Napoli'. Ad annunciarlo è stata la stessa curva attraverso una nota ...

Casini: “Protesta tifosi Sampdoria La Lega ha fatto il possibile” ItaSportPress

Sciopero dei tifosi dei bianconeri per i fatti accaduti durante l'ultima partita di campionato contro il Napoli ...Sciopero dei tifosi dei bianconeri per i fatti accaduti durante l'ultima partita di campionato contro il Napoli ...