Sampdoria in B | storia di un disastro annunciato E ora lo spettro è quello del fallimento

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 maggio 2023)di un. E’ questa l’estrema sintesi della retrocessione della, divenuta ufficiale in un lunedì di inizio maggio dopo la sconfitta in casa dell’Udinese che condanna i blucerchiati all’incubo della B. Unsportivo che però non è l’unico grattacapo per i tifosi doriani, che non meritavano assolutamente tutto ciò: già, perché dopo anni di malagestione di Ferrero, ora loè anchedi scomparire dalla mappa del calcio italiano, e un club così glorioso, uno scudetto e tante annate in A, non può assolutamente permetterselo. Ma i conti della società sono disastrati e le scadenze sempre più asfissianti: serve un acquirente, e ci sono trattative per fortuna, o il prossimo anno non sarà certo Serie D ma bisognerà ...