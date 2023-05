Samp | Stankovic | 'Orgoglio da difendere | soffro per la mia Belgrado'

... 12 punti, con quattro vittorie dellae quattro sconfitte degli scaligeri si andrebbe allo spareggio. Si tratta comunque di una situazione disperata per la squadra di, che oggi ...I PRECEDENTI Vittorie Udinese: 18 (ultima nel marzo 2022, 2 - 1) PAreggi : 11 Vittorie. : 12 (ultima nel maggio 2021, 0 - 1) Informazioni sull'autore del post ...... la squadra non sembra reagire nemmeno più agli stimoli del tecnico Dejan, che una ... La vittoria del Verona in casa del Lecce di ieri sera costringe dunque laa vincere a Udine per ...

Sampdoria, ds in scadenza e Stankovic libero: incognita futuro Samp News 24

Sottil con i dubbi Beto ed Udogie, sicuramente out Ehizibue che ha terminato anzitempo la stagionale. Soltanto la matematica tiene in A la Sampdoria, ...Il serbo aveva iniziato in Friuli la nuova vita da allenatore nel 2014/2015, da vice di Stramaccioni: torna per la prima volta alla Dacia Arena nel giorno più ...