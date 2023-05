Saman Abbas è stata strozzata

, la 18enne di origini pachistane e residente a Novellara, nel Reggiano, sparita nella primavera di due anni fa dopo aver rifiutato un matrimonio forzato e i cui resti sono stati ritrovati ...L'identità dei resti di Novellara confermata dal confronto con i ...è morta 'strozzata o strangolata'. È la conclusione a cui sono arrivati i periti nominati dalla Corte di assise di Reggio Emilia nella relazione preliminare medico legale e ...

Saman Abbas, periti: "La giovane è stata strozzata o strangolata" TGCOM

La relazione è stata fatta analizzando i resti ritrovati a novembre scorso in un casolare vicino alla casa dove la giovane viveva. Per l'omicidio della 18enne pachistana ad aprile 2021, la Procura di ...