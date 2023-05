... mentre Kepa potrebbe restare ma, non avendo convinto con leprestazioni, dovrebbe fungere da ... Francese, 23enne, in forze al, all'occorrenza può giocare anche da mediano. Il costo del ...... vincendo la finale per il quinto/sesto posto con il Torino dopo aver pareggiato con il,... sono arrivati 9 calciatori binazionali , reclutati personalmente da Cesana durante le...Nel 2023 i due artisti si esibiranno ai Festival die Aix - en - Provence, al ... Tra leincisioni più recenti l'edizione completa dei preludi di Beethoven e Brahms, Rachmaninov (tutti i ...

Salisburgo e le sue contraddizioni, alle elezioni si afferma un comunismo rivisitato Il Foglio

Eredi di Stalin Non proprio: il balzo della Kpö in Austria si spiega con una politica sociale 2.0. Bandiera rossa nella città di Mozart ...Festival musicali, stazioni trasformate in hub artistici, concerti al femminile: scopri tutte le proposte culturali insolite di Salisburgo in bassa stagione ...