Salernitana | Sousa | «Giocato solo 15 minuti | per la salvezza…»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Paulo, allenatore della, ha parlato nel post partita del match contro l’Empoli. I dettagli Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Empoli. PAROLE – «Noi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, ma c’è sempre un avversario e l’Empoli è un club con un progetto e una identità chiara. Hanno profili diri che ti creano difficoltà, noi abbiamo fatto la nostra pressione ma ci siamo riuscitiparzialmente. La squadra doveva giocare, la puoi perdere madopo prendere il gol siamo riusciti a fare meglio anche se senza continuità. Abbiamo fatto dei cambi a fine primo tempo per mettere in difficoltà i nostri avversari, ma abbiamo costruito benegli ultimi ...

All.: Zanetti(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola (1' st Kastanos); Sambia (1'... All.:Ammoniti : Lovato (S), Bronn (S), Baldanzi (E) per gioco falloso. vedi anche Serie A, ...Commenta per primo Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Empoli, in una gara che, aveva dichiarato, valeva la salvezza per chi l'avrebbe vinta. 'Chi perde deve ...Commenta per primo L'allenatore della, Pauloha dichiarato dopo la sconfitta nel posticipo di campionato a Empoli: 'Questa è stata la peggior partita della mia gestione Probabilmente sì, ci eravamo allenati bene in ...

LIVE TMW - Salernitana, Paulo Sousa: "Abbiamo costruito bene solo negli ultimi quindici minuti" TUTTO mercato WEB

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la sconfitta con l'Empoli: "La partita meno bella della gestione Probabilmente sì. Non siamo entrati bene in ...Prima di tutto dobbiamo finire questa stagione e raggiungere l'obiettivo. Poi migliorare individualmente i giocatori e poi, insieme al presidente, costruire quello che sarà il domani, perché c'è già ...