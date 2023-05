Sabino Cassese. "I governi devono durare"

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il costituzionalista apre sulle riforme: "Basterebbe scrivere in Costituzione che il governo ha una durata, può essere sostituito solo con una sfiducia costruttiva e pensare a un premier non come primus inter pares, ma in grado di dismettere i ministri". Ma avverte: "Serve il consenso di tutti"