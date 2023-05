Sabaudia | torna il Sunset Jazz Festival 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 8 maggio 2023)– Dopo tre anni di stop forzato per la pandemia Covid, riprende a Luglio la 7o edizione del. L’organizzatore e direttore artistico Giulio Verdecchia ha chiamato a raccolta gli stabilimenti “partner” delgia? dallo scorso ottobre per organizzare al meglio ed in anticipo la “ripartenza”. Una buona notizia dunque per le migliaia di persone che hanno seguito negli anni ile che sono rimasti in trepida attesa per tre anni. L’annuncio sui social della ripresa dele? stato infatti subito accolto con entusiasmo. Le date ufficiali ed il programma sono ancora in fase di preparazione. Ma in linea di massima l’apertura delsara? venerdi? 7 Luglio, ...