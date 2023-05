Russia | Maria Zakharova attacca di nuovo Zelensky | «Traditore e complice dei nazisti | è il Giuda nel XXI secolo»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Definisce il presidente ucraino» e la «nuova incarnazione dinel 21esimo». Sono le parole usate dalla portavoce del ministero degli Esteri russo,, commentando la decisione di Volodymyrdi anticipare all’8 maggio le celebrazioni per la sconfitta del nazismo. Una scelta divergente da quella di Mosca, che celebra questa ricorrenza il 9 maggio. Ma non solo. Il presidente ucraino, proprio per il 9 maggio, ha deciso di istituire in Ucraina la Giornata dell’Europa. E in un messaggio pubblicato su Telegram,aggiunge: «è undei80 anni dopo e ha tradito i suoi padri, coloro che hanno combattuto nelle file dell’Armata ...

Russia, Maria Zakharova attacca (di nuovo) Zelensky: «Traditore e ... Open

Un attacco durissimo che non lascia presagire nulla di buono: "Cosa c'è di peggio di un nemico Un traditore. Questo è Zelensky. La nuova incarnazione di Giuda nel XXI secolo".