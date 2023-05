quattro persone sarebbero morte nei vasti incendi boschivi divampati nelle regioni russe di Kurgan e Tyumen, tra la zona degli Urali e la Siberia occidentale: e' quanto emerge dai rapporti ...... e invece si profila un 9 maggio in sordina,sulla carta in una Mosca sempre più isolata. ... Incomunque il 9 maggio resta il giorno più importante del calendario sotto la presidenza Putin,...Una frase a tinte fosche questa certamente non usuale nel linguaggio di Buffett, onon nelle ...il suo silenzio sulla questione del conflitto in corso in Europa tra la Nato e lasta ...

Russia, almeno quattro morti negli incendi boschivi La Gazzetta del Mezzogiorno

Almeno quattro persone sarebbero morte nei vasti incendi boschivi divampati nelle regioni russe di Kurgan e Tyumen, tra la zona degli Urali e ...In Afghanistan Mosca perse 26.000 militari (in dieci anni), in Cecenia 3.800. Il Pentagono stima che i morti siano tra i 35.000 e i 43.000.