Rupert Murdoch | un nuovo avversario all’orizzonte | il Principe Harry

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 8 maggio 2023) La ruota di scorta ora fa paura aIl Foglio, di Michele Masneri, pag. 5 No, è proprio. In fondo, se non fosse per lui la storia avrebbe preso tutta un’altra piega. Almeno la storia recente dei Windsor: che nei suoi “plot twist” con l’editore australiano sembra un misto tra “The crown” e “Succession“. Se nel 1993 il Daily Mirror (non di) pubblicò le famose conversazioni sui tampax di Carlo e Camilla, che rivelarono al mondo la relazione fedifraga, il Sun (questo sì di) rese noti gli “squidgy tapes” di Diana col suo amante James Gilbey (per i più piccini, conversazioni per i tempi piccanti, in cui Gilbey la definiva appunto “squidgy”, o, secondo la traduzione leggendaria, “strizzolina”). L’editore del Sun,, è unanimemente accusato di aver trasformato il mondo dei ...