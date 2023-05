Rugby | Mondiale Under 20 | dal 9 all' 11 maggio raduno degli azzurrini verso il Sudafrica

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Lo staff tecnico della Nazionale20 ha convocato 30 giocatori per il secondo mini-in preparazione al WorldU20 Championship 2023, a calendario dal 24 giugno al 14 luglio in. Dopo il primo appuntamento svoltosi la scorsa settimana, sarà nuovamente la Cittadella deldi Parma ad ospitare gli, con un programma intensivo sviluppato tra martedì 9 e giovedì 11. Alcuni cambi caratterizzano la selezione del gruppo decisa dal c.t. Massimo Brunello, che come da programma prosegue nell'azione di monitoraggio allargato in vista della rassegna iridata. Di seguito la lista dei convocati per il mini-di Parma (9-11): Aminu Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano ...

Rugby: Mondiale Under 20, dal 9 all'11 maggio raduno degli ... Il Tirreno

Il Padova del rugby in carrozzina continua a macinare vittorie e trofei, ma qualcosa sta cambiando. E lo dimostrano i risultati ...