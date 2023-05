Rubano merce in un supermercato | obbligo di dimora per due persone

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Fisciano hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale “dell’dinel Comune di residenza” emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta di questa Procura, nei confronti di un 31enne ed una 30enne, originari della Romania, per furto aggravato in concorso. Gli indagati, dagli scaffali di undi Fisciano, avrebbero sottratto, nel mese di gennaio di quest’anno, numerosi prodotti alimentari per un ammontare complessivo di circa 300 euro, occultandoli all’interno di una tasca del passeggino di un bambino al seguito. Le indagini hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire l’episodio e di identificare i presunti responsabili del furto, individuati anche grazie alla collaborazione dei militari della Compagnia ...