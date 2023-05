Rubano l’auto a noto calciatore di Serie A | ma sono “tifosi” e la fanno ritrovare quando si accorgono di chi era

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un brutto episodio che ha colpito uno dei giocatori diA. Ladri ‘’, cosi da una spiacevole vicenda è nato un risvolto impensabile. Il mondo del calcio costruisce miti, e questo è ormaida tempo. Cosi calciatori diventano delle vere e proprie celebrità, al netto di quelli chepoi i guadagni importanti che vengono portati a casa soprattutto da quei giocatori cheparte di quella élite del calcio e che dunque conseguono degli stipendi molto importanti. Va detto, però, che questo a volte non basta per evitare degli spiacevoli inconvenienti. E’ accaduto spesso, infatti, che calciatori amatissimi dalle proprie tifofinissero al centro di brutti episodi: rapine, tentativi di furto, automobili ma anche furti all’interno di abitazioni, il tutto spesso diventa ...

Glilasciata per qualche istante incustodita davanti alla propria casa e con le chiavi al quadro. Il fatto è accaduto a Campobello,'uomo riesce ad accorgersene, chiama i carabinieri e ...Glilasciata per qualche istante incustodita davanti alla propria casa e con le chiavi al quadro. Il fatto è accaduto a Campobello,'uomo riesce ad accorgersene, chiama i carabinieri e ...Nonnulla, ma il danno è comunque pesante per chi aveva posteggiatodi notte e alla mattina se la trova in quelle condizioni. Succedeva anni prima all'esterno del polo tecnologico di ...