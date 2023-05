Ruba telefono cellulare a turista | denunciato dalla Polizia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via De Marinis all'angolo con via Mezzocannone, a Napoli, per una segnalazione di un furto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che il titolare di un'attività commerciale aveva bloccato un uomo il quale, poco prima, si era avvicinato ad une gli aveva sottratto ilche aveva in tasca per poi cederlo ad un persona che si era allontanata frettolosamente. Un algerino è statoper furto con strappo, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull'identità personale avendo fornito false generalità.