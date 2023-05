'L'infezione daè un'infezione che praticamente contraggono tutti i bambini, nel bambino piccolo è una delle ... Così Paolo, professore ordinario di Igiene all'Università degli studi di ...... infermieristica e alle famiglie quanto questa infezione sia pericolosa e come oggi abbiamo uno strumento importantissimo e molto efficace per poter ridurre i casi di malattia da". Perla ...... infermieristica e alle famiglie quanto questa infezione sia pericolosa e come oggi abbiamo uno strumento importantissimo e molto efficace per poter ridurre i casi di malattia da". Perla ...

Rsv, Bonanni (Università Firenze): “Tra le principali cause di ospedalizzazione e morte nei bambini” ilmessaggero.it

