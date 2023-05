Rottamazione quater | scadenza per il pagamento della prima o unica rata al 31 ottobre

Il Consiglio dei Ministri del 4 maggio ha approvato la proroga , o per meglio dire la riapertura, dei termini di accesso alla, la definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. E insieme ai tempi per presentare domanda, ...Slitta al 31 ottobre il pagamento della prima rata per la. La misura è stata ufficializzata con un decreto approvato dal Consiglio dei ministri. C'è tempo per presentare la domanda fino al 30 giugno. Due mesi in più per presentare le ...Resta inoltre valido il margine di tolleranza di 5 giorni e, nel caso in cui non si possa più aderire allaagevolata, sarà comunque possibile richiedere di rateizzare quanto dovuto all'...

Cartelle esattoriali, rottamazione quater: prorga di due mesi. E Inps e Inail saranno commissariate ilmessaggero.it

Non solo reddito di cittadinanza e taglio del cuneo fiscale. Il decreto Lavoro, recentemente approvato dal governo Meloni, ha introdotto importanti novità anche in materia di cartelle esattoriali. Com ...Slitta al 31 ottobre il pagamento della prima rata per la rottamazione-quater. La misura è stata ufficializzata con un decreto approvato dal Consiglio dei ministri. C’è tempo per presentare la domanda ...